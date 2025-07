'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado': atriz comenta suposta briga

Após décadas de especulações, Jennifer Love Hewitt finalmente se pronunciou sobre os boatos de uma possível rixa entre ela Sarah Michelle Gellar, sua colega de elenco em "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1997).

O que aconteceu

Questionada sobre os rumores de conflito, Hewitt foi direta. "Honestamente, nem sei do que se trata ou como começou. Acho que as pessoas simplesmente não querem uma narrativa simples. Por que sempre precisamos ser colocadas uma contra a outra?", disse em entrevista a Vulture.

A atriz revelou que não mantém contato com Gellar há anos. "Não a vejo. Literalmente, não nos falamos desde os 18 anos, quando o primeiro filme foi lançado. É até engraçado. As pessoas pediam: 'Comente algo', e eu pensava: 'Sobre o quê? Nem a vi.' Do meu lado, está tudo bem. Não faço ideia de onde isso surgiu."

Sarah Michelle Gellar com os filhos, frutos do relacionamento com Freddie Prinze Jr., quem também fez parte do elenco de 'Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado' Imagem: Reprodução/Instagram

Gellar também abordou o assunto nas redes sociais. Ao postar fotos da premiere do novo filme — onde apareciam Hewitt e seu marido, Freddie Prinze Jr. —, ela escreveu: "Para quem perguntou, não encontrei a Jennifer Love Hewitt, que está maravilhosa no filme. Eu estava lá dentro com meus filhos durante o tapete vermelho. Infelizmente, a JLH não foi para a festa depois."

O filme de terror aclamado da década de 90 ganha uma nova versão agora em 2025, também chamado de "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado" e já disponível nos cinemas. O longa traz de volta os personagens de Hewitt e Freddie Prinze Jr. — marido de Gellar na vida real e também parte do elenco original.