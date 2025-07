Heleninha chega ao fundo do poço duas vezes antes de recorrer ao AA

De Splash, no Rio

Heleninha (Paolla Oliveira) vive uma fase obscura em "Vale Tudo", atual novela das 9 da Globo. Ao perceber que seu casamento com Ivan (Renato Góes) está em crise, ela recorre à bebida e tem sucessivas recaídas em sua dependência

O que vai acontecer

A filha de Odete (Debora Bloch) vai caminhar rumo ao fundo do poço ao perceber que Ivan e Raquel (Taís Araujo) estão cada vez mais próximos novamente. Em breve, os dois, inclusive, traem a artista plástica em viagem para Paraty, o que vai deixar Heleninha ainda mais frágil

Em cenas que foram ao ar ontem, a herdeira dos Roitman amanheceu em uma praça de Vila Isabel após ficar bêbada e foi abrigada por Consuelo em sua própria casa. No capítulo de hoje, é Raquel quem avisa a Ivan o paradeiro dela. O porre de Heleninha fará com que Odete ameace internar a própria filha em uma clínica de reabilitação.

Paolla Oliveira comenta cenas difíceis para a personagem e o que vem por aí. "É um dos primeiros reais fundos do poço da Heleninha. E é por conta de Ivan e Raquel", diz ela, em papo com jornalistas, do qual Splash estava presente.

Atriz deixa escapar que a personagem sofrerá "um segundo golpe" mais adiante, mas faz mistério sobre o que está por vir. "Eles não sabem ainda, né? É uma novidade que achei muito interessante. Vai pegar muitas mulheres, principalmente."

Splash apurou que Heleninha será violentada. Em uma recaída, ela decide sair de casa sozinha e anda pelas ruas sem rumo. Em um bar, conhece um homem, com quem começa a dançar. Ele tenta convencê-la a ir para um hotel, mas ela interrompe as investidas e o clima muda. O homem começa a agir com violência, deixando a filha de Odete encurralada e em perigo.

Em seguida, segundo a atriz, ela tem a possibilidade de buscar ajuda. "Vai emergir de um fundo de poço. Esse novo respiro ainda estou buscando... Ainda não tinha pensando em Heleninha buscando um equilíbrio".

Em breve, Heleninha buscará ajuda em reuniões do Alcoólicos Anônimos. É uma mudança em relação à trama ed 1988, quando personagem só busca essa ajuda no último capítulo. "Vai ser legal poder falar disso mais cedo", descata Paolla.