Gwyneth Paltrow sobre sobre Brad Pitt: 'mais burro que um saco de estrume'

A biografia "Gwyneth: The Biography" revela detalhes surpreendentes sobre a vida pessoal da atriz Gwyneth Paltrow, 52, incluindo suas verdadeiras reações ao casamento do ex-noivo Brad Pitt, 61, com Jennifer Aniston, 56.

O que aconteceu

Apesar de tentar disfarçar publicamente, Paltrow teria confessado a amigos sua tristeza com a união do casal em 2000 - três anos após o término de seu relacionamento com Pitt.

Os dois estiveram juntos entre 1994 e 1997, após se conhecerem nas filmagens de "Seven: Os Sete Crimes Capitais". Segundo trechos do livro, publicados pela revista Us Weekly, Paltrow não poupou críticas ao ex, chegando a dizer que ele tinha "péssimo gosto para mulheres" - uma afirmação que, ironicamente, também soava autodepreciativa, já que ela mesma já havia sido sua escolha.

Enquanto em privado demonstrava ressentimento, publicamente Paltrow adotava um tom desdenhoso. Durante o Festival de Cinema de Toronto, meses após o casamento de Pitt e Aniston, ela respondeu com irritação a uma repórter que a questionou sobre o assunto: "Você está mesmo me fazendo essa pergunta? Não posso comentar esse tipo de coisa."

Anos depois, quando Pitt e Aniston se separaram em 2005 - após o suposto affair dele com Angelina Jolie durante as filmagens de "Sr. & Sra. Smith" -, Paltrow soltou um comentário mordaz em um jantar com Aerin Lauder, da Estée Lauder. Segundo a biografia, ela teria dito: "Ele é mais burro que um saco de estrume."

Paltrow seguiu em frente e se casou com Chris Martin, vocalista do Coldplay, em 2003. O casal teve dois filhos, Apple e Moses, antes de se divorciar em 2016. Em 2018, a atriz se uniu ao roteirista e produtor Brad Falchuk, com quem está até hoje.

Pitt, por sua vez, viveu um turbulento relacionamento com Angelina Jolie, marcado por acusações de violência doméstica e uma batalha judicial pela guarda dos filhos. Atualmente, o ator está namorando a designer de joias Ines de Ramon.