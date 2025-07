Giulia Costa revela culpa por ser 'nepo baby': 'Fico mal, choro'

Giulia Costa, 25, admitiu se sentir culpada por ser "nepo baby" — subcelebridades ou celebridades que são parentes de pessoas famosas ou importantes em seus segmentos.

O que aconteceu

Filha de Flávia Alessandra e Marco Paulo revelou que chora por ser "nepo baby". Ela fez a confissão em entrevista ao podcast WOW.

Atriz indicou que sente culpa por ser herdeira dos famosos. "Eu tenho muita culpa. Cuido disso na terapia, na psicologia, na astrologia, com as pedras… toda vez que vem essa culpa, penso: 'Não estou fazendo nenhum mal com esse privilégio'", desabafou.

Ela relembrou o show da Lady Gaga em Copacabana para explicar seu sentimento. "A gente estava passando por aquele cordão que fazem até chegar na área VIP, e aquele mar de gente… fico mal, choro. É uma culpa que preciso ir para o banheiro chorar e depois vou ficar corroendo isso em casa por dias, vou perder o sono."