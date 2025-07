Florinda Meza se pronuncia após série insinuar que criador de 'Chaves' traiu sua mulher com ela

Florinda Meza, atriz conhecida por seu papel como Dona Florinda no seriado Chaves, e viúva de seu criador, Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), se pronunciou após a repercussão de cenas da série Chespirito: Sem Querer Querendo (Max) que sugerem que ela teria iniciado seu romance com o artista à época em que ele ainda estava casado.

Na série, o personagem de Bolaños trai sua mulher, Graciela Fernández, com a colega de atuação durante as gravações do programa. Florinda Meza usou seu perfil no Instagram na tarde deste sábado, 19, para postar um comunicado a respeito.

"Não entrei com nenhum processo. A pessoa que disse isso está mal informada. Não decidi o que farei no futuro. Vocês escrevem histórias pensando como acham que deveriam ser. Nem sequer respeitaram meu direito de não falar nada sobre esses temas", escreveu.

Florinda Meza prosseguiu: "Como consequência dessa série, têm buscado nos arquivos e desenterrado todas as entrevistas do passado, que estão em outro contexto, e utilizam-nas contra mim. Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a se levar em conta."

"Ainda que deva muito ao público, não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a informar, vocês todos saberão, por mim. Florinda Meza", encerrou.