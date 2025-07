Festival Toriba Musical ocupa Campos do Jordão com mais de 100 apresentações gratuitas

Ícone da hotelaria em Campos do Jordão desde 1943, o Hotel Toriba transforma seus salões, jardins e restaurantes em palco para a 5ª edição do Festival Toriba Musical, que vai de 8 de agosto a 7 de setembro.

São mais de 100 apresentações, que passeiam pela música clássica, jazz, country, viola brasileira e até ópera, juntando música, ar puro - são 3 milhões de metros quadrados de mata nativa - e o charme da construção alpina. "Estamos preservando a tradição cultural que faz parte da cidade", diz o sócio-diretor Aref Farkouh.

A maior parte da programação é gratuita e valoriza projetos sociais, como o Coro Jovem de Campos do Jordão e o Vanessa Ballet, escola membro do Conselho Internacional de Dança da Unesco.

No dia 6 de setembro, o destaque é a ópera Domitila, de João Guilherme Ripper, sob direção de Paulo Esper. Além do hotel, o evento ocupa o Auditório Claudio Santoro, o Parque Bambuí e outros espaços do complexo. "Cada canto do Toriba vira palco", afirma Antônio Luiz Barker, diretor artístico.

A maior parte da programação é gratuita e valoriza projetos sociais, como o Coro Jovem de Campos do Jordão e o Vanessa Ballet, integrante do Conselho Internacional da Dança da Unesco.

SERVIÇO

Quando: 08 de agosto a 07 de setembro de 2025

Onde: Hotel Toriba Avenida Ernesto Diederichsen, 2962, Campos do Jordão (SP)

Espaços Culturais Parceiros

Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, 1880, Campos do Jordão, São Paulo

Dr. Além Avenida Doutor Januário Miraglia, 1582, Vila Abernéssia, Campos do Jordão, São Paulo.

Auditório Claudio Santoro no Museu Felícia Leirner