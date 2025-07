Fãs querem derrubar a estátua de Dona Florinda após revelação da série

A atriz Florinda Meza, a Dona Florinda do seriado "Chaves", está no centro de uma controvérsia após a estreia da série "Chespirito: Sem Querer Querendo" (HBO Max), que retrata a vida de Roberto Gómez Bolaños. O último episódio, lançado na última quinta-feira, reacendeu discussões sobre o relacionamento do casal — que durou 27 anos, até a morte do humorista em 2014 — e seu início conturbado. A revolta dos fãs levou até mesmo a uma "chamada" para derrubar a estátua da atriz.

O que aconteceu

A trama revela que Bolaños traiu sua primeira esposa, Graciela Fernández (mãe de seus seis filhos), com Florinda nos bastidores do programa. Na série, a atriz é chamada de "Margarita Ruíz" e retratada como uma figura manipuladora, causando atritos com outros membros do elenco, como "Chiquinha" (que a chama de "bruxa" em cena). A representação gerou revolta entre fãs, a ponto de um movimento em Juchipila (cidade natal de Florinda, no México) convocar a derrubada de sua estátua, inaugurada em 2019.

A prefeitura de Juchipila se posicionou contra a remoção do monumento. "Florinda é uma figura reconhecida da arte e da televisão, cuja trajetória contribuiu significativamente para a cultura mexicana. Nenhum ataque apagará a luz de quem construiu uma carreira marcada por talento e generosidade." O monumento homenageia a atriz por seu papel na novela "Milagro y Magía" (1991), não por "Chaves".

Nas redes sociais, os fãs se dividem: alguns defendem a preservação da homenagem, enquanto outros criticam Florinda pelo suposto papel na ruptura do primeiro casamento de Bolaños.

Quanto às acusações da série, a atriz negou as acusações em um post no Instagram.

Não entrei com nenhuma ação judicial. A pessoa que disse isso está mal informada. Ainda não decidi o que farei no futuro. Vocês escrevem histórias baseadas no que acham que deveria ser, sem sequer respeitar meu direito de não me manifestar sobre esses assuntos.

Como consequência dessa série, reviraram arquivos, desenterraram entrevistas antigas, tiradas de contexto, e as usaram contra mim. Na vida real - com seres humanos, não personagens de novela - há muitos fatores a considerar.

Embora eu deva respeito ao público, não sou propriedade da mídia. Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando tiver algo a declarar, todos saberão... diretamente de mim.

Em 2024, ela já havia criticado a produção, afirmando que a série "não condiz com a verdade" e que "causaria grande dor a Bolaños".