Galã de Escrava Isaura explica que nunca quis se casar: 'Queria ser normal'

O ator Edwin Luisi, 78, nunca teve interesse no amor romântico.

O que aconteceu

O galã de "Escrava Isaura" (1976) afirma que sempre gostou de ficar sozinho. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ele contou que gosta de estar no meio de várias pessoas em eventos, mas tem dificuldade de interagir individualmente: "Se vem conversar comigo, eu converso por cinco minutos e depois vou fazer alguma coisa, porque não aguento mais do que cinco minutos com papo. Eu sou muito esquisito".

Na juventude, sua mãe questionou se ele não ia namorar, e Edwin cogitou virar padre. No entanto, ele disse não ter aptidão para a fé: "Não nasci para dar satisfação, me prender em nada. Odeio ritual, regra, cerimonial, qualquer coisa que me aprisione".

Sofri muito por isso, eu queria ser normal. Gostar de alguém, dividir a vida com alguém. Mas eu percebi que isso não era para mim muito cedo. Edwin Luisi

Ele já chegou a namorar por até dois anos, mas não gostou da experiência. Edwin já ouviu falar de casais que vivem em casas separadas, mas afirmou: "Nem isso daria certo. Teria o telefone: o que você está fazendo? Onde você vai? Vai durante um tempo, depois não aguento mais."

O ator Edwin Luisi, 78 Imagem: Reprodução/Instagram

O ator encontrou uma explicação para isso na astrologia. "Sou aquariano com ascendente em virgem. São dois signos afeitos a estarem sozinhos. Aquário, a coisa que rege a vida dele é independência, liberdade e não pertencimento. Eu sou tipicamente a junção dos meus signos", refletiu.

Mesmo assim, ele construiu uma família. Edwin tem um filho, que adotou já adulto. Ele conhecia a família de Cláudio, mas perdeu contato com eles por muitos anos. Quando o filho tinha 19 anos, eles se reencontraram e Edwin descobriu que Cláudio queria ser ator, mas estava estudando para ser padre: "Ele estava meio perdido. Fui falar com o pai dele: o senhor se importa que ele vá morar na minha casa? Vou dar um esteio para a vida dele, para a profissão que ele quer seguir".

Eles passaram a conviver e, com o tempo, se chamaram de pai e filho. "A gente saía e, como tinha muita diferença de idade, ficava estranho falar 'meu amigo'. Aí falávamos: 'meu filho'. Saindo dos lugares a gente ria, mas com o tempo percebemos que era isso que a gente queria, mesmo. Eu gosto de cuidar dele, ele gosta de cuidar de mim. Adoro a filha dele, ela me chama de vovô. E hoje eu tenho essa família".