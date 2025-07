Dua Lipa 'imita' Juliette e dá recado em português: 'Prometa'

Dua Lipa, 29, imitou Juliette, 35, e deixou um recado em português para os seguidores da campeã do BBB 21.

O que aconteceu

Ex-BBB intrigou os fãs ao falar que tinha uma novidade. "Tenho uma notícia, um comunicado, uma informação. Vem aí um negócio. Quando vi, não acreditei. Precisei ver e rever várias vezes, acho que vocês vão fazer a mesma coisa. Prometa! Eu prometo!", disse hoje de madrugada nos stories do Instagram.

Algumas horas depois, Juliette compartilhou Dua Lipa a imitando. "Oi, Brasil. Muita saudade da energia, da alegria e da vibe única do Brasil. Muito animada de levar a nova turnê para vocês. Prometa! 15 de novembro, em São Paulo, no Estádio Morumbis", disparou a cantora britânica.

Dua Lipa tem dois shows marcados para o Brasil. Além de São Paulo, a artista também se apresentará no Rio de Janeiro, no Engenhão, no dia 22 de novembro.