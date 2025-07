Jornalista do SBT expõe ataque de telespectador: 'Mulher morre por merecer'

A jornalista Dani Brandi leu ao vivo no Tá Na Hora (SBT) uma mensagem de ódio que recebeu de um telespectador após noticiar agressão contra mulher.

O que aconteceu

Homem criou perfil falso para enviar ataque machista à apresentadora. No texto, ele diz que não existe feminicídio: "Desde quando mulher morre só por ser mulher? Se isso fosse verdade, não faria nem sentido a pessoa que matou ter se relacionado com elas antes. Mulher morre porque faz por merecer, porque querem se aproveitar das leis para pintar e bordar em cima do homem pensando que não terá consequências".

No texto, o telespectador justifica a violência contra a mulher. "Mulheres fazem chantagem, ameaçam, atiçam e testam a paciência, aí depois que tomam o delas, viram coitadinhas indefesas e já começa o mimimi. É por isso que vocês são assassinadas, espancadas, queimadas, desfiguradas e etc, vocês sofrem tudo isso não pelo fato de serem mulheres, mas por serem umas V4GAB4S que acham que podem tudo. Só tenho uma coisa a falar: BEM FEITO PRA VOCÊS!!!", diz a mensagem enviada à jornalista.

Essa foi uma mensagem que eu recebi de uma pessoa, um homem, através da minha rede social. Infelizmente, esta mensagem não é a única. Dani Brandi

Dani também divulgou a mensagem no Instagram. Ela descreveu o ataque como "as coisas mais absurdas que alguém pode pensar". Dani divulgou o nome de usuário do telespectador, mas a conta foi desativada.

Delegado Palumbo, que apresenta o programa com Dani, também se pronunciou ao vivo. Ele se dirigiu ao autor da mensagem: "Você é um covarde. Quem está falando isso é o delegado Palumbo, não é a emissora, não. Você deveria repensar o que você escreve para uma mulher. Por que você não mandou a mesma mensagem para mim? A gente consegue achar você, não é difícil".

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.