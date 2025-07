CEO da Astronomer renuncia ao cargo após polêmica em show do Coldplay

Andy Byron, CEO da Astronomer, renunciou ao cargo na tarde deste sábaodo, após o vídeo gravado durante um show do Coldplay em Boston viralizar nas redes sociais.

O que aconteceu

A saída de Byron foi confirmada em uma nota oficial publicada pela Astronomer no LinkedIn. "Nossos líderes são esperados para dar o exemplo em conduta e responsabilidade, e recentemente esse padrão não foi cumprido." O executivo já havia sido afastado ontem, e Pete DeJoy, cofundador e Chief Product Officer da empresa, assumirá como CEO interino.

A empresa destacou: "Enquanto a percepção sobre a Astronomer pode ter mudado muito rapidamente, nosso produto e nosso trabalho com os clientes continuam os mesmos."

Leia a tradução da nota ao final.





A repercussão do caso

Nas imagens, capturadas pela tradicional "kiss cam", Byron aparece abraçado à diretora de RH da empresa, Kristin Cabot. Ao perceberem estarem sendo filmados, os dois se afastaram rapidamente, chamando a atenção até do vocalista Chris Martin, que brincou: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos."

O vídeo, originalmente postado pela fã Grace Springer no TikTok, ganhou proporções globais após internautas identificarem os envolvidos como executivos da Astronomer. Megan Kerrigan, esposa de Byron, removeu o sobrenome do marido de suas redes sociais pouco depois da viralização. A empresa também bloqueou comentários em seu perfil no X devido ao grande volume de menções ao episódio.

Byron, que desativou seu LinkedIn, já ocupou cargos de liderança em empresas como Lacework, Cybereason e Fuze antes de comandar a Astronomer.

Grace Springer comentou com humor a repercussão. "Voltando ao TikTok depois de quebrar a internet, destruir múltiplas carreiras e arruinar dois casamentos." Em entrevista ao The Sun, ela afirmou que não conhecia o casal e não esperava tamanha repercussão: "Só achei a reação engraçada e decidi postar. Espero que, para eles, tenha sido uma bênção disfarçada."

A Astronomer é uma empresa de tecnologia especializada em orquestração de dados, com foco em automação e inteligência artificial. Sua plataforma, baseada no Apache Airflow, é usada por grandes empresas para otimizar análises e operações digitais. Avaliada em até US$ 1 bilhão, a companhia é referência no setor de DataOps.