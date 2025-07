Bronze, prata e ouro: veja como obter modalidades de contas no Gov.br

O sistema do governo federal Gov.br tem ganhado cada vez mais popularidade. Lançado em 2019, além de divulgar informações para os cidadãos, a plataforma (em site e aplicativo) reúne uma série de serviços, como consultar CPF e a CNH, conferir dados do SUS (Sistema Único de Saúde), solicitar Certidão para saque de PIS e obter o certificado de vacinação.

A criação de uma conta "gov.br" é necessária para para liberar o acesso aos serviços oferecidos. "Ela é uma identificação que comprova em meios digitais que você é você. Com ela, você se identifica com segurança na hora de acessar serviços digitais. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros", explica o site.

Cada pessoa pode escolher entre três níveis de acesso: bronze, prata e ouro. Essas categorias, na prática, vão apresentar diferenças entre si, como o grau de segurança no processo de validação dos dados, os tipos de serviços públicos digitais disponíveis para cada uma e transações digitais que poderão ser realizadas por meio do sistema do governo.

Tilt mostra a seguir o que tem de diferente em cada uma e como se cadastrar. Para começar, é só acessar o endereço oficial neste link e realizar o cadastro.

Os tipos de conta

Bronze

Apenas o cadastro no gov.br já garante essa modalidade, classificada como a mais básica. Entre as funcionalidades disponíveis para essa categoria estão:

fazer o login em qualquer serviço gov.br sem precisar de senha, por meio da biometria do celular;

gerenciar autorizações de uso dos seus dados em serviços do governo;

fazer o cadastro via atendimento presencial nas Agências do INSS;

validar seus dados via atendimento presencial nos postos do Denatran;

realizar a prova de vida -- para fins do INSS -- a partir do reconhecimento facial.

Prata

Já na prata, além dos recursos oferecidos na modalidade anterior, estão:

visualizar e compartilhar dados e documentos digitais;

utilizar serviços gratuitos de assinatura eletrônica no site assinador.iti.br;

acessar serviços públicos que exigem o maior grau de confiabilidade da conta;

possibilidade de habilitar a autenticação em duas etapas -- aumentando a segurança do acesso ao sistema;

fazer a validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Carteira de Habilitação;

validar seus dados via internet banking de um banco credenciado.

Ouro

A versão mais premium conta com todas as funcionalidades mencionadas na 'bronze' e 'prata' e ainda possui o nível máximo de segurança.

fazer a validação facial pelo aplicativo gov.br para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral.

ter selo de certificado digital.

Como atualizar seu nível? Veja tutorial

1. Acesse o site oficial;

Imagem: Reprodução

2. Faça login, inserindo CPF e depois senha;

3. Vá na opção "Privacidade", na lateral esquerda, e selecione "Gerenciar lista de selos de confiabilidade";

Imagem: Divulgação

4. Depois clique no botão azul "Autorizar" no final da página;

5. Na sequência, as informações serão processadas, e você será encaminhado para uma página que listará as confiabilidades que já possui, além de falar como pode adquirir as outras referentes aos níveis prata e ouro. A página pode demorar um pouco mais para carregar.

Imagem: Divulgação

Confiabilidades para chegar ao nível prata:

Cadastro via Sigepe - base de dados de servidores públicos da União

Cadastro via validação biométrica - validado por Biometria Facial (Denatran)

Cadastro via Internet Banking - Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Banco Inter, Agibank, Sicredi, Mercantil do Brasil, Nubank, PicPay/Original e BTG Pactual.

Confiabilidades para chegar ao nível ouro:

Cadastro via validação biométrica - Biometria Facial no balcão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Cadastro via certificado digital - validação e autenticação compatível com as especificações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-BRASIL)

Como fazer via Internet Banking

1. Selecione o Banco em "Cadastro via Internet Banking"

Imagem: Reprodução

2. Clique em "Ir para o (...)"

Gov.BR: Internet Banking Imagem: Divulgação

3. Depois insira a agência. Na sequência, a conta corrente com dígito e selecione "Continuar"

Imagem: Reprodução

*Com informações do site Gov.br