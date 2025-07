Modelo diz que astro da Marvel terminou namoro por WhatsApp: 'Sumiu'

A modelo Bobby T, 45, comentou que o ator da Marvel Will Poulter, 32, terminou o namoro de quase três anos pelo aplicativo de mensagens WhatsApp.

O que aconteceu

Famosa contou que relacionamento acabou sem aviso ou sinais de desgaste. Ela relatou como foi o término ontem, em um story do Instagram.

De acordo com ela, fez o relato para que não tivesse confusão. "Estive em um relacionamento de verdade por quase três anos. Nós construímos uma vida juntos. Planejamos detalhes do nosso casamento. Ele não estava apenas na minha vida, estava na vida do meu filho, o chamava de enteado", declarou.

Ela revelou ter se surpreendido com o término. "Um dia, sem aviso nem sinais de problema, ele terminou a relação por WhatsApp. Foi isso, simplesmente sumiu. Estava apaixonada, fomos pegos de surpresa. Mas o que mais machuca é como ele desapareceu, especialmente do ponto de vista do meu filho, como se nunca tivesse existido."

Modelo afirmou que não soube o que aconteceu para Will Poulter encerrar o relacionamento. "Esperei por meses, na esperança de ter mais clareza, mas não recebi isso dele nem da família dele, que nós também considerávamos como parte da nossa família. Nem mesmo conseguimos nossos pertences de volta", indicou.

Bobby T ainda desabafou que está sendo julgada pelo fim do namoro. "Sigo sendo a pessoa julgada e massacrada, principalmente por outras mulheres. É decepcionante como estão falando de mim. Não estou humilhada, só quero que a verdade venha a público para que eu siga com a minha vida em paz", finalizou.