Walter tem ligação com Leonardo? Cena levanta suspeita em 'Vale Tudo'

Odete flagra Walter olhando as fotos de Leonardo neste sábado (19) em "Vale Tudo" (Globo). Essa cena revela alguma intenção do namorado da ricaça em relação ao filho que ela esconde a sete chaves.

No fim do capítulo, Odete estranha ao chegar ao sítio e encontrar a casa vazia, o que aumenta ainda mais o clima de mistério sobre o herdeiro dos Roitman que todos pensam estar morto.

Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Rudy Huhold/Globo

Raquel avisa a Ivan o paradeiro de Heleninha. Solange garante a Renato que já superou sua questão com Maria de Fátima e a aceita como nova cliente da agência.

Odete ameaça internar Heleninha. Marco Aurélio registra o galanteio que Mário Sérgio faz a Odete.

Maria de Fátima se oferece para ajudar Leila no evento para o sheik. Ivan comenta com Luciano que sua vida era mais fácil quando estava com Raquel.

Sardinha alerta Solange para parar de provocar Maria de Fátima. Raquel e Ivan acabam se beijando.

