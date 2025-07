Vale Tudo hoje (18): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (18) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Bartolomeu acolhe Ivan. Poliana percebe o interesse de Aldeíde por André e repreende a irmã. Heleninha resolve ir atrás de Ivan. Marco Aurélio pede a Leila para organizar um evento com a intenção de impressionar um sheik. Bartolomeu deixa Heleninha na porta de casa. Celina passa mal com o sumiço de Heleninha e culpa Ivan. Heleninha amanhece numa praça em Vila Isabel, e Consuêlo a leva para casa. Raquel entra na casa de Consuêlo e se depara com Heleninha.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.