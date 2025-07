Tornozeleira eletrônica é sucesso no TikTok desde antes do Bolsonaro

A tornozeleira eletrônica está no centro do palco midiático nesta sexta-feira por conta de Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente passou a usá-la após uma operação da Polícia Federal em Brasília.

Mas o interesse público sobre o apetrecho é antigo. Navegando pela hashtag #tornezeleiraeletrônica no TikTok, é possível encontrar uma miríade de criadores de conteúdo especializados no tema.

Esses internautas compartilham as noções sobre o assunto a partir do empirismo: muitos deles relatam suas experiências pessoais, inclusive ainda ostentando a traquitana em seus tornozelos.

E ostentar não é uma escolha aleatória de termo. Alguns parecem ter algum orgulho e se divertem mostrando a máquina. Outros, preferem uma abordagem mais discreta. Reconhecem os erros do passado e tentam trazer outro olhar sobre a pena que ainda cumprem.

Os seguidores desse nicho específico costumam ter muitas dúvidas a respeito do cotidiano de quem usa tornozeleira eletrônica. Uma das influenciadoras, que conta com mais de 150 mil fãs, costumava fazer vídeos muito populares respondendo perguntas variadas.

As dúvidas mais recorrentes são sobre os perigos de molhar a máquina. Pode ir na praia? É permitido tirar para tomar banho? Ou é à prova d'água? Também existe um interesse muito particular na duração da bateria e nas punições quando o aparelho é subitamente desligado.

Escrevi "costumava" assim, no passado, por conta de um novo problema que essa tiktoker específica teve com a lei e que a levou a precisar voltar para a prisão. A rotina lá também é alvo de uma infinidade de questionamentos curiosos dos seguidores, mas novas respostas devem demorar um tempo para surgir.

*Não citei nominalmente nenhum perfil para evitar a fadiga. Mas o amigo leitor poderá se deparar compor vasto material se procurar pela hashtag no TikTok.

UOL estreia mininovela com personagem carismática

Estreou no UOL Flash 'Além do Toque', novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal.

Essa história de apelo ao público feminino e criada por mulheres tem dois trunfos para o sucesso: é baseada no bem-sucedido livro homônimo de Mari Sales, e exibe o carisma da atriz Gabriella Potye. Sua Fran se conecta imediatamente com o público, dando vida a uma personagem que divide tudo que ela está sentindo, seja bom ou ruim.

'Além do Toque', 2025

Produção executiva May Lopes

Elenco Gabriella Potye, Barroso, Nicole Cordery

Onde UOL Flash

ASSISTA