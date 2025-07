'Indiana Jones': Spielberg e Harrison Ford abriram mão de cachê no 4º filme

"Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" marcou o retorno da franquia que havia estourado nos anos 1980. Lançado quase 20 anos depois do seu antecessor, o quarto filme teve uma curiosidade. O trio responsável pela trama —Harrison Ford, Steven Spielberg e George Lucas— abriu mão seu cachê. Pelo menos inicialmente.

O que aconteceu

Os cineastas Steven Spielberg e George Lucas e o ator Harrison Ford concordaram em não receber salários durante a produção. Eles só tiveram sua "fatia" do filme quando a bilheteria superou US$ 400 milhões (R$ 2,2 bi na cotação atual). A informação é do jornal Los Angeles Times.

Esse contrato foi feito para compensar o grande custo de produção do longa-metragem. À época, em 2008, esse tipo de acordo se tornou comum para que os estúdios não perdessem tanto dinheiro e só fizessem a distribuição dos lucros assim que recuperassem os gastos.

Em anos anteriores, acordos assim não eram tão comuns. As estrelas de grandes filmes recebiam pagamento adiantado e uma parte relevante da arrecadação da bilheteria, antes mesmo de o estúdio recuperar o valor investido.

O astro e os outros envolvidos no filme acabaram faturando alto com a produção. O aguardado filme, lançado 19 anos depois do predecessor "Indiana Jones e a Última Cruzada", acabou acumulando mais de US$ 786 milhões (R$ 4,36 bi) de bilheteria.