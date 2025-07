Sabrina Sato posa com lingerie ousada e arranca elogios: 'Um espetáculo'

Sabrina Sato, 44, causou alvoroço nas redes sociais, na tarde de hoje, com cliques de um ensaio sensual.

O que aconteceu

Apresentadora publicou cliques só de lingerie preta. Ela chama atenção pela boa forma enquanto arruma as malas em um quarto.

Os registros fotográficos, logicamente, repercutiram entre os fãs de Sabrina Sato. Ela recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores pela beleza e forma física.

"Um espetáculo de mulher", escreveu um fã. "Cada dia mais linda", postou outro seguidor. "A verdadeira definição de mulher poderosa", pontou um terceiro internauta. "Sabrina entrega tudo", destacou mais um admirador.

Na última semana, Sabrina Sato se tornou destaque por elogiar a nova namorada do ex Duda Nagle. A apresentadora fez questão de deixar claro que torce pela felicidade do pai da filha Zoe. "Ela é linda", escreveu ela, nas redes sociais.