Quem é jovem de 28 anos que viralizou após expor flagra em show do Coldplay

Grace Springer, 28, viralizou após expor uma suposta traição durante show da banda Coldplay, em Boston, nos Estados Unidos. Um casal viralizou ao surgir abraçado, mas o flagra gerou abrupta separação e inundou a internet com memes.

Quem é Grace

Ela mora em New Jersey, no nordeste dos Estados Unidos. O vídeo compartilhado pela jovem já acumula mais de 50 milhões de visualizações no TikTok.

Fã do Coldplay tem perfil discreto nas redes sociais. No Instagram, Grace soma pouco mais de 3 mil seguidores.

Ela usa a internet para compartilhar imagens do cachorro, rotina de exercícios e viagens. A jovem falou da repercussão em entrevista ao The Sun.

Eu não fazia ideia de quem era o casal. Só pensei que tinha visto uma reação interessante na câmera do beijo e decidi postar. Uma parte de mim se sente mal por virar a vida dessas pessoas de cabeça para baixo. Grace Springer

Flagra em show

Um casal foi visto abraçado enquanto a Kiss Cam circulava pelos fãs no show da banda. Diante do flagra, no entanto, eles se separam rapidamente. A mulher se virou de costas para esconder o rosto e o homem se abaixou para sair do enquadramento da câmera.

Chris Martin, 48, não conseguiu se segurar diante da reação da dupla. Sem papas na língua, o cantor especulou que a abrupta separação da dupla poderia ser um registro de uma suposta traição. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", disse.

Segundo o tabloide The Sun, o homem seria Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer. Já a mulher seria Kristin Cabot, diretora de RH da empresa.