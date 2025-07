Conexão real: princesas têm grupo de WhatsApp para dividir experiências

Três princesas europeias mantêm um grupo no WhatsApp para trocar experiências sobre a vida na realeza.

O que tem no grupo de WhatsApp das princesas?

O grupo é formado pelas princesas Catharina-Amalia da Holanda, 21, Elisabeth da Bélgica, 23, e Ingrid Alexandra da Noruega, 21, futuras rainhas de seus países. Enquanto Catharina-Amalia e Elisabeth são as primeiras na linha de sucessão ao trono de seus países, Ingrid Alexandra é a segunda. Ela é neta do rei Harald 5º e filha do príncipe Haakon, que é o próximo na linha de sucessão da Noruega.

Elas conversam sobre como lidam com a vida na realeza moderna. A informação foi revelada pelo correspondente real Wim Dehandschutter na revista Australian Women's Weekly. Ele afirma que as três são como "melhores amigas reais".

Nós mantemos contato umas com as outras porque vivemos uma vida muito específica e não precisamos de muita explicação para entender uma a outra. É bom conversar com elas sobre coisas muito simples que são difíceis ou diferentes para nós, como amizades, privacidade, redes sociais. Princesa Catharina-Amalia da Holanda

Segundo a imprensa internacional, é possível que a princesa Leonor da Espanha, 19, também esteja no grupo. Apesar disso, ela não foi citada por Catharina-Amalia na entrevista e tem o acesso às redes sociais bastante controlado pela mãe, a rainha Letizia.