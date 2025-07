Mulher que postou vídeo de CEO no show do Coldplay se manifesta após polêmica

'Voltando ao TikTok depois de quebrar a internet, destruir múltiplas carreiras e arruinar dois casamentos', declarou a americana Grace Springer, de 28 anos, nesta sexta-feira, 18, apenas um dia depois de postar o vídeo do show do Coldplay que revelou uma traição.

A jovem, que até então tinha alcançado no máximo 110 mil visualizações na plataforma, já acumula mais de 60 milhões de visualizações somente no vídeo em que mostra o flagra na câmera do beijo durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos.

A gravação postada por Grace na rede social e que rodou o mundo mostra o momento em que um casal aparece no telão da "câmera do beijo" durante o show da banda de Chris Martin. Ao notarem que estavam sendo filmados, os dois reagem com desconforto.

A atitude levantou suspeitas e, pouco depois, os dois foram identificados como Andy Byron, CEO da Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da mesma companhia. Byron é casado com outra mulher e pai de dois filhos e relatos dizem que Kristin também seria casada. Eles foram identificados por colegas da empresa.

'Por favor não me processe'

Na legenda de seu vídeo de retorno ao TikTok, a americana ainda brincou: "Hey Andy, por favor não me processe." Em um vídeo de um trecho do show do Coldplay postado um pouco antes do flagra da traição, Grace escreveu que estava "bêbada e chapada" no evento.

Ainda surpresa com a repercussão, Grace Springer declarou em uma entrevista ao The Sun que não fazia ideia de quem era o casal e que resolveu postar por ter achado o momento inusitado. "Uma parte de mim se sente mal por virar a vida dessas pessoas de cabeça para baixo, mas ‘faça joguinhos idiotas... ganhe prêmios idiotas’", disse a americana.

"Espero que os parceiros deles se recuperem disso e tenham uma segunda chance para serem felizes no futuro e que meu vídeo tenha sido uma bênção disfarçada", completou.