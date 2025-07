Irmão alfineta Bruno Gagliasso após meme sobre Bolsonaro: 'Voltou a falar'

Thiago Gagliasso, 36, usou suas redes sociais para alfinetar o irmão, Bruno Gagliasso, 43, após o ator postar um meme sobre a decisão que obrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a usar tornozeleira eletrônica.

A turma da Amazônia em chamas voltou a falar de política, quem diria... Achei que nem morava mais aqui, nesse país ditatorial e sem liberdade de expressão. Bolsonaro faz milagre mesmo, até quem nem ligava mais para o Brasil voltou.

Thiago Gagliasso

O que aconteceu

Bruno Gagliasso repostou em suas redes sociais uma imagem de tornozeleiras eletrônicas mais cedo. Apesar de ele não escrever nada, Thiago entendeu como uma provocação, após Bolsonaro ser obrigado a usar o dispositivo. "E olha quem voltou a falar de política... Estava sumido, rapaz", iniciou em um vídeo.

Mostrando o nome do irmão, Thiago afirmando que o ator deveria estar sumido por estar apagando incêndios na Amazônia ou procurando "o dinheiro do INSS que os velhinhos perderam com o governo que ele ajudou a eleger". "Mas ainda bem que ele voltou a falar, principalmente sobre liberdade de expressão", continuou.

Lembro que, quando a gente brigou, lá em 2018, ele falou que eu estava apoiando um ditador que ia acabar com a liberdade de expressão. E ele, como um pai conservador, deveria estar preocupado ao saber que um pai, independente de ser o Bolsonaro ou quem quer que seja, está proibido pelo STF de falar com seu próprio filho. Mas como o mundo dá voltas. Até ontem era eu apoiando um ditador e agora é você apoiando uma ditadura. Que feio!

As desavenças políticas entre os irmãos se tornaram públicas em 2018, após Thiago fazer postagens criticando a imprensa e a televisão. Esposa de Bruno, a atriz Giovanna Ewbank respondeu o cunhado publicamente expondo que o ator ajudava financeiramente o irmão caçula.

Thiago seguiu fazendo críticas ao casal nas redes sociais, mas Bruno e Ewbank ficaram em silêncio até 2022. Neste ano, o ator explicou um pouco da treta e disse, no podcast da esposa, que "não foi por causa de política, mas eu e minha mulher fomos expostos de uma forma que não queríamos ter sido".