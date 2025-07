'Fundo do poço': atriz enfrentou drama antes de fazer 'História de Amor'

No ar como a mimada Mariana na reprise de "História de Amor", Monique Curi, 56, relembra, três décadas depois, como foi o convite para atuar na trama e a parceria com Manoel Carlos, 92.

O que aconteceu

Monique Curi estreou na TV em uma participação na novela "Os Gigantes", de 1979, ainda criança. Depois, esteve em "Marina", "Baila Comigo", "Quem Ama não Mata", "Sol de Verão" e "Transas e Caretas".

Em 1992 teve destaque em "Felicidade" (1992), como a mocinha Lídia. Foi nesse trabalho que ela fortaleceu sua parceria com Manoel Carlos, autor de "História de Amor".

Monique Curi, Ariclê Perez e Umberto Magnani nos bastidores de 'Felicidade' Imagem: Divulgação/Globo

De acordo com Monique, Maneco teve papel crucial em um período difícil de sua vida. Após um relacionamento abusivo e um período afastada da TV, a atriz enfrentava distúrbios alimentares e crises emocionais. Foi então que o convite para atuar em "História de Amor" marcou uma virada.

Eu tinha desencadeado uma bulimia por oito anos. Estava sem trabalhar há um tempo. O Maneco me tirou do fundo do poço. Monique Curi, ao jornal O Globo

A relação próxima com o autor se manteve por anos, mas também trouxe dores profundas. Em 2014, a morte repentina de Pedro, filho de Manoel Carlos, abalou a atriz.

Acompanhei o nascimento dele. A perda me causou um grande impacto. Desenvolvi síndrome do pânico e precisei de ajuda médica. Monique Curi, ao jornal O Globo

Seu último papel fixo foi em 2014, na novela "Em Família", também de Manoel Carlos. Em 2024, ela fez apenas uma participação em "Família é Tudo".

Atualmente, ela roda o país ministrando palestras motivacionais e comanda o podcast "Virada de Chave". No programa, a atriz compartilha histórias de superação e transformação pessoal.