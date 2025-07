Fim de amizade? Chico Barney chama post de Camila Loures de 'cara de pau'

A influenciadora Camila Loures, 30, publicou um vídeo nas redes sociais para anunciar o fim da amizade de 12 anos com Jean Philipe, 29. No Central Splash de hoje, os apresentadores comentaram o anúncio, que viralizou, e tentaram desvendar o que está por trás do pronunciamento, que Chico Barney chamou de "novelinha do Kwai".

O que aconteceu

Loures comunicou ontem que o término é devido à relação intensa dos dois. "Parece até que a gente é namorado, e é exatamente esse o ponto. A nossa amizade é tão forte que estava atrapalhando nossos relacionamentos."

A influenciadora tem sido assunto recorrente no Central Splash. Recentemente, Camila cancelou uma viagem para Israel após um míssil cair perto do aeroporto em Tel Aviv e também se envolveu na treta teen que envolveu Duda Guerra e Benício Huck.

Chico Barney acredita que as repetidas aparições de Loures indicam que ela está entre os participantes da próxima edição de A Fazenda: "Só não vê quem não quer". Esta semana, os apresentadores analisaram uma suposta lista de A Fazenda 17, e Camila Loures já aparecia entre os nomes cotados.

Apesar de Barney gostar da ideia de Camila em A Fazenda, ele disse que o vídeo do término "é muita cara de pau". As falas contraditórias de Loures e Jean, como a de que eles iam se afastar para não acabar a amizade, também viraram piada no programa.