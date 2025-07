Edu Guedes não precisará de novo tratamento após cirurgia para retirada de câncer; entenda

Após passar por uma cirurgia para a retirada do câncer de pâncreas recém descoberto, Edu Guedes não terá que realizar novos tratamentos clínicos, como quimioterapia ou radioterapia. A informação foi dada inicialmente pelo programa A Tarde é Sua e confirmada pelo Estadão com a assessoria do apresentador.

"Edu Guedes terá de fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia", confirma a equipe do apresentador do Fica Com a Gente, da RedeTV!.

Sônia Abrão visitou a casa do chef de cozinha e de Ana Hickmann para a gravação de uma entrevista especial sobre o diagnóstico de Edu Guedes, quando recebeu mais detalhes do atual estado da saúde do colega de emissora e os próximos passos da recuperação.

"Nem químio e nem radioterapia, [o quadro de saúde de Edu Guedes] é considerado em remissão", revelou. "Tem exames, acompanhamentos, está fazendo exercícios. Mas durante o primeiro ano, ele só vai ter que fazer um check-up de 3 em 3 meses", acrescentou.

Ainda segundo a apresentadora, a partir do segundo ano, a frequência dos exames do chef de cozinha será a cada seis meses e, apenas ao final do quinto ano, os médicos poderão dar ou não o diagnóstico de cura total da doença.

Em um vídeo publicado no seu canal no YouTube, na última quarta-feira, 16, o apresentador Edu Guedes apareceu visivelmente emocionado ao agradecer o carinho do público e dos amigos após revelar o diagnóstico de um câncer no pâncreas. Ao lado da mulher, Ana Hickmann, ele comentou o impacto positivo das mensagens recebidas nos últimos dias.

"Gravei esse vídeo com o coração muito grato. Me emocionei com cada mensagem que recebi. Obrigado por estarem comigo. Isso me fortalece mais do que vocês imaginam. Ana Hickmann, te amo!", escreveu o apresentador na legenda da publicação.

A manifestação de apoio incluiu nomes conhecidos como Ana Maria Braga, Ivete Sangalo, Lucas Lucco e João Kleber. No vídeo, Edu reforçou que quis compartilhar o momento por se sentir profundamente tocado pelo retorno do público.

"Cada palavra de carinho, força e apoio chegou aqui com muita intensidade e fez toda a diferença. Esse vídeo é uma forma de retribuir um pouco do que recebi", disse.

O apresentador passou por uma cirurgia de emergência para retirada de um tumor no pâncreas, descoberta enquanto ele tratava uma crise renal. Ele teve alta hospitalar na sexta-feira, 11, e, desde então, tem se recuperado em casa.