Desertores norte-coreanos fazem estreia em nova band de K-pop

Por Hyun Young Yi e Hyunsu Yim

SEUL (Reuters) - Uma nova boy band de K-pop fez sua estreia global na sexta-feira com dois membros que desertaram da Coreia do Norte e um álbum que inclui uma música sobre as consequências de escapar de um dos Estados mais repressivos do mundo.

1VERSE, que se pronuncia "universe", é formada por cinco homens na faixa dos 20 anos de Coreia do Norte, Japão e Estados Unidos, que atendem por seus primeiros nomes, Hyuk, Seok, Aito, Nathan e Kenny.

À meia-noite, o grupo fez uma apresentação ao vivo de seu primeiro EP "The 1st Verse", com três faixas, incluindo o single de estreia "Shattered".

Um vídeo para acompanhar a música seria lançado ainda nesta sexta-feira. Gravado neste ano, ele mostra o grupo usando maquiagem e penteados elegantes, dançando contra um fundo estroboscópico.

Yu Hyuk, originário do condado de Kyongsong, no nordeste da Coreia do Norte, vive na Coreia do Sul desde 2013.

Além de desfrutar da liberdade de mostrar seu talento para o mundo, o jovem de 25 anos também celebra poder fazer três refeições por dia.

Na Coreia do Norte, ele começou a trabalhar aos nove anos de idade e disse que às vezes era forçado a tomar medidas desesperadas para conseguir comida, comendo arroz estragado ou pior, e recorrendo ao roubo.

"Depois que fui pego roubando, fui espancado com força até sangrar. Eu estava com muita fome e, instintivamente, estava pensando em sobreviver", disse ele à Reuters no estúdio do grupo na capital sul-coreana.

A Coreia do Norte intensificou o controle sobre a vida das pessoas desde a pandemia da Covid-19, quando todas as fronteiras foram fechadas, e abusos como execuções, trabalhos forçados e relatos de fome continuam, disse à Reuters no mês passado uma autoridade da ONU que investiga os direitos no Estado isolado.

Embora esteja feliz com sua nova vida, ele lembra que foi uma dor de cabeça deixar sua casa.

"Eu estava com fome e cansado, mas estava feliz cercado pelas pessoas de quem gosto, o que tornou mais difícil para mim querer vir para cá no início", afirmou ele.

A música "Shattered" resume seus sentimentos quando soube da morte de seu pai na Coreia do Norte, disse ele.

Kim Seok, o outro desertor norte-coreano do grupo, também de 25 anos, morava em uma cidade fronteiriça próxima à China. Ele foi exposto ao K-pop por um amigo que compartilhava vídeos de música em um reprodutor de mídia portátil, incluindo o sucesso de 2012 de Psy, "Gangnam Style".

Seok fugiu com seu pai e sua avó quando tinha 20 anos de idade.

Relatos recentes sugeriram que Pyongyang está intensificando sua repressão ao consumo da cultura sul-coreana, incluindo um caso em que adolescentes foram condenados a trabalhos forçados por assistirem K-pop, além de suprimir os estilos de fala sul-coreanos.

Michelle Cho, produtora e presidente-executiva da gravadora do 1VERSE, Singing Beetle, disse que quer criar um grupo mais autêntico em um setor que geralmente é visto como perfeito.

"Quem não gosta da história de alguém de origem humilde que persegue seus sonhos, especialmente o K-pop?"

Apesar de suas origens diversas, os pares de banda disseram que têm muito em comum.

"Quero dizer, não é divertido? Nosso grupo é um tipo único de global", disse Kenny, que é chinês-americano.

Embora o grupo tenha chamado a atenção por ter desertores norte-coreanos, Hyuk espera que eles sejam julgados pela qualidade de seu trabalho.

"Quero me tornar um ídolo que traz energia e a mensagem que anima muitas pessoas, que elas não estão sozinhas e que existem pessoas como eu."

(Reportagem de Hyun Young Yi, Hyunsu Yim e Daewoung Kim)