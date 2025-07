'Sou uma propaganda enganosa bem vendida', diz Deborah Secco

Deborah Secco não se considera tão interessante quanto o público imagina.

Ela diz que o público criou uma imagem dela que não corresponde à realidade. "Eu sou muito quieta, eu sou muito calada, eu sou muito preguiçosa. Uma propaganda enganosa bem vendida", afirmou no Central Splash de hoje após ser questionada se entraria no BBB.

Não sou uma pessoa tão interessante quanto as pessoas julgam, sabe? Acho que criam uma Deborah Secco muito mais emocionante do que eu sou. Deborah Secco

Desde o ano passado, Deborah tenta se manter longe de polêmicas. "Estou tentando ficar mais quietinha, me expor menos. Desde o meio do ano passado, mais ou menos, estou tentando ficar num lugar não muda, mas não polêmica, um caminho do meio", explicou a atriz e apresentadora.

Ela nega que algum evento específico tenha motivado essa mudança de atitude. "Vim de uma fase de muita exposição e fiquei cansada de tudo o que isso acarreta. Não foi nada específico [que motivou a troca de atitude], mas gosto dessa mutação, de me experimentar diferente", refletiu.

Deborah é apresentadora do reality Terceira Metade, sobre trisais. Ela diz que começou o programa se achando moderna, mas descobriu ser careta: "Eles estão muito na nossa frente! A não monogamia é muito plural, a gente tem pessoas em diferentes níveis de liberdade, evolução, desapego, de não ciúmes", contou. O programa estreia amanhã no Globoplay.