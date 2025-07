Cantora da dupla Irmãs de Pau expõe caso com Filipe Ret: 'Não pediu sigilo'

Isma, cantora da dupla Irmãs de Pau, revelou que já viveu affair com o rapper Filipe Ret.

O que aconteceu

Isma expôs o caso com Ret ao ser questionada se já ficou com famosos. "Já fiquei com alguns... Do Rio de Janeiro, inclusive", iniciou a artista em entrevista conduzida pelo ator Fipa Ferreira.

Cantora afirmou que Filipe não pediu "sigilo", por isso ela tornou público o affair. "Eu não gosto de ficar expondo muito, mas tem um que ele não me pediu sigilo nenhum... Mas acho legal porque é um cara, tipo assim, que eu já vi que ele já ficou com outras trans, e ele não tem medo de falar".

Na sequência, Fipa disse já saber quem era o famoso, e Isma confirmou: "O Ret... Um gostoso".

Filipe Ret, que é um homem hétero cisgênero, já foi apontado em matérias na imprensa sobre viver romances com mulheres transexuais, mas ela não comentou publicamente os rumores. Atualmente, o rapper namora com a influenciadora Agatha Sá.

Splash entrou em contato com o artista para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.