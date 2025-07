Bárbara Paz posa de topless em ensaio artístico conceitual

Bárbara Paz, 50, protagonizou um ensaio artístico conceitual ao lado do escritor sul-africano John Harris Dunning, 50.

O que aconteceu

Em algumas das imagens, a atriz aparece de topless, com os seios à mostra. "Entregue aos braços de Platão. Filosofia — no platonismo, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis", resumiu ela, na legenda do post no Instagram.

Os seguidores de Bárbara adoraram o tom ao mesmo tempo poético e ousado das fotos. "Que bom te ver tão inspirada, linda e feliz!", festejou um fã da artista, nos comentários da publicação. "Você é arte! Exala arte! Deusa!", enalteceu-a outro. "Essa mulher é uma obra de arte", concordou um terceiro.

Bárbara Paz está de férias das novelas desde 2022, quando viveu a vilã Úrsula em "Além da Ilusão" (Globo). Ela chegou a ser ventilada como possível intérprete de Heleninha no remake de "Vale Tudo" — papel que ficou com Paolla Oliveira, 43.