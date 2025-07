Após crise com Heleninha, clima entre Ivan e Raquel esquenta em 'Vale Tudo'

De Splash, no Rio

Diante do colapso do seu casamento com Heleninha (Paolla Oliveira), Ivan (Renato Góes) se reaproxima de Raquel (Taís Araujo) em "Vale Tudo".

O que vai acontecer

O executivo da TCA vai à Paladar para falar com seu pai, mas acaba encontrando Raquel, que o convida para esperar na sua sala. Cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo deste sábado.

Numa conversa sincera e afetuosa, Ivan fala do desejo de conversar com ela sobre o que está acontecendo em sua vida. O clima esquenta entre os dois e quase culmina num beijo.

Apesar da conexão entre eles e de ambos admitirem que pensam um no outro, Raquel demonstra empatia por Heleninha e decide se afastar. A empresária reconhece que Ivan fez suas escolhas e afirma que o melhor é seguir sua vida sem se envolver na história do casal.

Vale Tudo: Raquel (Taís Araujo) recebe Ivan (Renato Góes) na Paladar Imagem: Léo Rosario/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.