Golpe cruel: Afonso engana Fátima e muda seu final em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo), Afonso (Humberto Carrão) vai trair Maria de Fátima (Bella Campos). Veja os detalhes a seguir.

O que vai acontecer

Tudo acontece após uma festa promovida pela Tomorrow. Afonso, visivelmente mexido, se aproxima de Solange (Alice Wegmann) e a beija.

Em seguida, os dois passam a noite juntos. Pela manhã, ele acorda confuso e assustado, sem lembrar exatamente do que aconteceu.

Afonso Roitman (Humberto Carrão) e Solange Duprat (Alice Wegmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Solange, por sua vez, descobrirá que está grávida. No entanto, decidirá esconder que o filho é de Afonso e a notícia da gestação deixará todos surpresos, mas o verdadeiro pai será mantido em segredo - pelo menos por enquanto.

Por cona da gestação, a traição de Afonso representa uma virada na história. Ele seguirá casado com Maria de Fátima até descobrir que ela o trai com César (Cauã Reymond). No fim das contas, no final da trama, ele volta para os braços de Solange.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.