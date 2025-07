'Nunca tive medo': Como Adriana Araújo conciliou TV e maternidade atípica

"Ver minha filha caminhando com as próprias pernas para receber o diploma de médica foi a maior emoção da vida". A história de Adriana Araújo, 53, na televisão e como mãe caminham juntas. Em início de carreira no jornalismo, a apresentadora descobriu ainda na gravidez que a filha Giovanna Araújo teria uma condição rara chamada hemimelia fibular.

Mãe solo, Adriana Araújo não mediu esforços para oferecer o melhor tratamento à sua primogênita e, ao mesmo tempo, se dedicou ao sonho de trabalhar na TV. Ela ouviu pessoas dizerem para desistir de conciliar as duas jornadas, mas, hoje, 27 anos depois, a jornalista lançou o podcast Sou a Mãe Dela para dividir como foi o tratamento da filha e dizer que foi possível, sim, viver a carreira e cuidar da jovem.

Foi muito desafiador. No começo, ouvi de algumas pessoas que era para desistir, que não daria para ser repórter, porque vida de repórter não tem horário, mas eu nunca tive medo de que não seria possível. Sempre foi um desejo meu trabalhar em TV e ser repórter, e abrir mão disso pela maternidade poderia me frustrar futuramente e não poderia ser bom para a Giovanna.

Adriana Araújo, em entrevista exclusiva para Splash

A apresentadora diz que só foi possível cuidar da filha e trabalhar graças a ajuda de "mãos femininas". "Tem uma corrente de mãos femininas nessa história. Quando olho para o retrovisor, eu falo: 'Puxa, mas teve momentos de exaustão, teve momentos de angústia profunda, teve momentos de acho que eu não vou conseguir'. E por que eu consegui? Não foi porque eu sou uma heroína. Não é isso".

É porque quando olho para o retrovisor, eu enxergo uma corrente de mãos femininas na minha vida. Mulheres que vão te amparando e que vão te ajudando. É a minha mãe, Efigênia, a minha tia Dina, amigas que no dia a dia me ajudavam. Acho que na história de toda mãe tem essa corrente de mãos femininas. Não só das mães atípicas. Sempre tem mulheres no seu caminho te auxiliando a cuidar.

"Sou A Mãe Dela"

Giovanna Araújo nasceu em 6 de outubro de 1997. Na época, Adriana Araújo, que trabalhava como repórter do Jornal Nacional (Globo), precisou se dedicar aos cuidados da jovem para iniciar um duro tratamento contra a condição rara chamada hemimelia fibular.

Eu descobri a condição entre o terceiro e quarto mês de gestação. Ela precisou de 10 cirurgias para poder caminhar. Se ela não tivesse feito essas cirurgias, teria uma diferença entre as pernas de 15 centímetros. Ela fez várias cirurgias de alongamento ósseo. São cirurgias para dar uma correção, não estética, mas funcional, para ter autonomia de caminhar, e, hoje, ela é uma pessoa completamente autônoma e independente.

A descoberta da condição rara fez a jornalista buscar os melhores meios de tratamento para a chegada da filha. Ela optou por seguir os métodos de especialistas do Brasil após ouvir que precisaria desembolsar US$ 100 mil (cerca de R$ 110 mil na cotação da época) para tratar nos Estados Unidos.

Falo que a Giovana caminhava quando o Google engatinhava. Não existia uma internet como hoje em 1997. O ortopedista que fez as primeiras cirurgias dela me indicou um médico dos Estados Unidos que operava bebês com a condição da Giovana e que eram casos muito bem-sucedidos. Era difícil achá-lo, mas quando ele respondeu soube que precisaria de US$ 100 mil e me mudar para os EUA por até seis meses.

"Era uma repórter, em começo de carreira na TV Globo... Já era repórter do Jornal Nacional, porque comecei como repórter de rede, mas em começo de carreira. Eu tinha 25 anos e não tinha nem US$ 1.000 guardados. Então, não tinha a menor condição de arcar com esse tratamento. A opção que tinha era seguir o tratamento no Brasil e foi um tratamento longo. No caso dela, foram necessárias 10 cirurgias e ela ficou em tratamento até os 18 anos", completou.

Com a história bem-sucedida no cuidado com Giovanna, Adriana Araújo lançou o livro "Sou a Mãe dela", em 2020, para dividir suas experiências. Agora, ela também traz o podcast de mesmo nome para detalhar como foi a jornada, conversar com os médicos que lhe ajudaram e orientar mães atípicas.

O grande desafio desse podcast foi me permitir ser uma pessoa que não tem medo de chorar, vergonha de se expor. Tanto que muita gente fala assim: 'ah, por que não fez videocasting?' e eu brinco: 'para chorar mais tranquila'. É impossível para mim não me emocionar reencontrando, 27 anos depois, a médica que fez o meu parto e os médicos que me ajudaram. Eles cuidaram da Giovanna e de mim. Então, eu fiz de coração aberto e choro muitas vezes nos episódios.

Adriana Araújo e a filha Giovanna Imagem: Arquivo pessoal

"Sempre quis fazer televisão"

Em meio aos cuidados com Giovanna, Adriana Araújo entrou para história da TV brasileira atuando nos principais telejornais do país. Além do trabalho como repórter no Jornal Nacional, Jornal Hoje e Bom dia Brasil, todos telejornais da Globo, ela atuou como apresentadora do Jornal da Record, Domingo Especular (Record) e, atualmente, comanda o Jornal da Band.

Praticamente toda a minha carreira existe depois dela. Ela tem 27 anos e eu tenho 31 anos de formada. A minha carreira existe com ela nos meus braços. Acho que a minha determinação, o meu comprometimento com o trabalho e minha confiança no caminho que eu deveria seguir vem muito de todas as experiências desse encontro com a Giovanna, que foi transformador na minha vida.

A jornalista chegou a morar em Nova York para trabalhar como correspondente da Record, mas afirma que deixar a casa dos pais com a filha para morar sozinha foi o maior desafio da vida. "Todas as mudanças foram muito desafiadoras. Me mudei para Brasília quando ela tinha 4 anos e meio. Vim para São Paulo quando ela tinha 8. Depois, Nova York, com 10 para 11 anos. Depois Londres, com 14 anos".

A apresentadora Adriana Araújo na Band Imagem: Reprodução/ YouTube/ Band Jornalismo

Quando eu cheguei em Brasília, quando tudo estava caminhando e ela estava bem, eu pensei: 'agora somos nós duas. Daqui para frente somos nós duas'. Você adquire uma responsabilidade. Tem a dor de sair do ninho dos pais, mas dá uma autonomia muito importante. E eu sempre quis trabalhar na televisão.

Atualmente, Adriana Araújo se diz feliz e realizada na vida pessoal e profissional. Na vida pessoal, ela não cansa de contar para todos que a filha se formou em medicina. A vida profissional traz o sentimento de alegria por trabalhar numa emissora responsável com jornalismo.

Como mãe, eu estou num momento de mãe orgulhosa. Sou aquela mãe que baba, que vai em qualquer consulta médica e começa a conversar com o médico e fala: 'minha filha é médica'. Eu acho que toda mãe de médico faz isso. E sou profissionalmente uma pessoa que está muito feliz, que está numa empresa que tem muita responsabilidade com o produto que leva ao ar para o Jornal da Band. Eu acho isso muito importante para fazer jornalismo.

"Louca das luvas"

Hoje, a meta de Adriana Araújo é ajudar Giovanna Araújo e demais médicos a encontrarem luvas sob medida para poderem trabalhar. A filha tem uma deficiência, na mão direita, nasceu com dois dedos, e precisa do equipamento para não ter impacto no seu dia a dia.

A Giovana já é uma médica formada, faz residência, e precisa de luvas sob medida para trabalhar. Ela vai se unir com outros médicos que também precisam, mas como a mãe sei que eu vou me envolver muito. Recentemente, escrevi um capítulo sobre essa busca das luvas da Giovana se chama a louca das luvas.

Adriana Araújo, a filha Giovanna e a luva Imagem: Arquivo Pessoal

"Quando estava procurando luvas para ela, fiquei obcecada porque, para mim, é inaceitável falar para uma pessoa que tem talento, que tem capacidade, que estudou oito anos para se formar médica, seis anos de medicina, que 'é impossível trabalhar'. Isso mexe comigo porque é existencial. É o direito da minha filha existir como médica e é o direito de vários estudantes de medicina existirem como médicos", acrescentou.

Na vida profissional, a jornalista se diz aberta a viver o que a vida promete trazer de surpresa. "Estou com 53 anos e eu penso assim: 'quanto tempo mais eu vou trabalhar em TV?'. Energia eu tenho muita, gosto muito do que eu faço, mas eu acho que também é um momento de você pensar assim, o que mais você pode fazer? um novo caminho, a partir da TV mesmo, mas um novo caminho ou pelas redes sociais, ou algo completamente fora e diferente. O que eu tenho dentro de mim é esse desejo de criação, fazer as coisas e sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar parada".