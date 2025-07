A discussão sobre a regulamentação do streaming no Brasil ganhou um novo elemento de tensão: o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Para representantes do setor audiovisual, o momento é estratégico —e o debate, mais do que econômico, é sobre soberania cultural.

Na mesa de negociações estão a cobrança de uma contribuição federal dos serviços de vídeo sob demanda (VOD) e a adoção de cotas para conteúdo nacional. Depois de ouvir a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a Strima —associação que representa os serviços de vídeo sob demanda—, esta coluna de Splash dialoga agora com o setor que faltava nessa articulação: os produtores e artistas.

"Regulamentar o streaming não é só uma questão de mercado, é também de soberania cultural, como a campanha vem defendendo desde o início, e de justiça econômica, do futuro do audiovisual brasileiro. Então é importante que essa escuta inclua quem está do lado de cá —quem escreve, quem filma, quem atua, quem carrega esse setor nas costas há tanto tempo", explica Luciana Sérvulo da Cunha.

Documentarista e ex-diretora de patrocínios da Presidência, Luciana é diretora artística e coordenadora da campanha VOD12, que começou com a ideia de um vídeo e rapidamente se transformou em um movimento nacional pela regulamentação do streaming. "Achamos que fôssemos ter alguma dificuldade de encontrar artistas para fazer essa mobilização. Mas, para minha surpresa, a adesão foi tão grande, foi um boom", explica Luciana. "Acabou virando um movimento nacional, com mais de 60 atrizes, atores e cineastas, e o apoio de cerca de 20 entidades do setor".

Debate no Congresso

O centro do debate vem sendo o Projeto de Lei 2.331/2022, de autoria do senador Nelsinho Trad (PSD) e que recebeu um substitutivo na Câmara dos Deputados pelas mãos da relatora, Jandira Feghali (PCdoB). A última versão do texto é aquela que recebeu o apoio do Ministério da Cultura.

O PL tem dois pontos centrais. O primeiro é a instituição do Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional) de até 6% para os streamings, com os recursos sendo direcionados ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que financia toda a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro —ou seja, da produção à exibição, passando pela inovação, distribuição e até a capacitação, como conta Luciana.

Segundo a documentarista, quase todas as obras brasileiras de destaque nos últimos 15 anos tiveram apoio do FSA. "Sem esse fundo, filmes premiados em [festivais de] Cannes, Berlim, Veneza; séries licenciadas para o exterior; animações, documentários, curtas e os conteúdos regionais não teriam saído do papel".

Porém, a cineasta alerta que, por mais de uma década, a captação foi sustentada pelo mercado de TV por assinatura, modelo que entrou em crise por conta da ascensão da internet.

"As plataformas digitais tomaram o lugar central na geração de receita e na mediação de conteúdo audiovisual, mas não contribuem com a Condecine", relata. "A mudança de eixo do consumo, com a ascensão do VOD, esvaziou a principal fonte de financiamento público do setor. Tem uma estimativa aí de que o Brasil já perdeu mais de R$ 3 bilhões em arrecadação acumulada nos últimos anos, justamente por não regular o streaming. Enquanto isso, Netflix, Amazon, Disney, Apple TV e outras faturam bilhões e bilhões no país."

A proposta não cria um novo imposto, apenas estende uma regra que já vale —para as TVs, salas de cinema, produtoras, exibidoras e distribuidoras brasileiras— para as plataformas estrangeiras que atuam aqui no Brasil sem qualquer obrigação legal. Trata-se de repor um equilíbrio. Luciana Sérvulo da Cunha, coordenadora da Campanha VOD12

A Campanha VOD12 defende que essa contribuição dos serviços de vídeo seja de 12% em relação ao faturamento bruto —incluindo publicidade. No substitutivo de Jandira, a cobrança chega a até 6%. Pelo lado das empresas de mídia, nenhuma contraproposta foi apresentada de forma pública.

Luciana Sérvulo da Cunha, documentarista e coordenadora da Campanha VOD12 Imagem: Divulgação

"Elas alegam que querem uma regulação inteligente, mas não explicitam o que, de fato, aceitam. Enquanto isso, além de um discurso equilibrado, progressista e democrático, elas atuam intensamente fazendo lobby nos bastidores para esvaziar medidas que estabeleçam regras e contrapartidas reais", posiciona Luciana.

Outro argumento que a cineasta rebate ("é uma fake news", afirma) é que a contribuição causaria impacto nos preços das assinaturas: "Não há qualquer indício, nas experiências internacionais —como no Canadá, na França, na Argentina e na Espanha— de que isso represente aumento no custo para os consumidores. Pelo contrário, porque a regulação cria estabilidade, o que, consequentemente, reduz o risco jurídico e fomenta investimentos locais sustentáveis".

Cotas de conteúdo

O segundo ponto central na discussão é a cota de tela. A proposta da relatora Jandira Feghali estabelece uma volume de 10% de conteúdo nacional, que pode ser ainda menor em catálogos muito grandes, com mais de 7.000 títulos.

Para o VOD12, esse percentual precisa ser maior —e Luciana Sérvulo da Cunha explica o porquê: "Como relata um estudo da Ancine, já temos 8,5% de catálogo, e é difícil de encontrar as obras e os conteúdos brasileiros. Por isso estamos pedindo 20%: para que possamos sair de uma posição periférica, dentro dos sistemas das plataformas".

Queremos uma presença real, proporcional e estratégica do Brasil nas plataformas que operam aqui. Lembrando que nós somos, hoje em dia, o segundo maior mercado de streaming do mundo. Luciana Sérvulo da Cunha

Os streamings, contudo, vão em uma direção oposta: são contra cotas mínimas de produções brasileiras. Em entrevista à coluna, o porta-voz da associação que representa empresas como Netflix e Amazon disse que seu modelo de negócio é diferente do da TV linear e dos dos cinemas, que possuem grandes de programação e limitações de tempo ou espaço —e que uma política do tipo poderia ter efeito contrário, limitando a diversidade.

"Quando a Strima rejeita qualquer cota e defende apenas visibilidade, ela está, na verdade —no nosso entendimento— propondo simplesmente uma maquiagem de diversidade, que é o oposto de diversidade", rebate a coordenadora do VOD12. "Não existe soberania narrativa com presença apenas simbólica. Ela só existe com volume, investimento e circulação".

Trump x audiovisual brasileiro

O que carregou nas cores da discussão foi o anúncio de uma tarifa de 50% em relação aos produtos brasileiros que chegam aos EUA. Para Luciana, a disputa comercial ocorre porque o Brasil está discutindo temas como regulamentação de soberania digital. Por isso, não se trata apenas de um debate do setor, mas, sim, de uma disputa estratégica entre nações.

Luciana Sérvulo da Cunha em campo, durante filmagens de uma entrevista Imagem: Divulgação

"[Isso] Escancarou algo que o movimento cultural já vem dizendo há muito tempo: nenhum país é livre se depende totalmente de decisões e de interesses das grandes empresas de tecnologia estrangeiras", afirma de forma contundente.

O que o presidente dos Estados Unidos deixou claro, com brutalidade, é que a economia digital, a circulação de dados, os algoritmos e os fluxos culturais são, na verdade, armas políticas e econômicas de última geração. Na nossa opinião, o Brasil precisa decidir se vai seguir apenas como um mercado consumidor ou se quer ser protagonista no seu próprio território digital. Luciana Sérvulo da Cunha

Por conta disso, compartilha a documentarista, o que começou com foco no cinema agora vai se expandir —passando a incluir temas como direitos conexos, inteligência artificial e regulação das redes sociais.

"Estamos nessa transição da campanha para um movimento estruturante, com uma nova organização e estratégias. Vai nascer uma transição para a Frente Nacional pela Soberania Cultural", revela.

Tramitação no Congresso

Ainda há um caminho longo para a pauta trilhar dentro do Poder Legislativo brasileiro. Hoje, o projeto de lei ainda está para ser votado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.

Em relação à condução das discussões, Luciana Sérvulo da Cunha faz elogios. "Jandira Feghali sempre teve, diante dessa responsabilidade como relatora, um comportamento muito republicano de escutar os diversos interesses, as diversas vozes. [...] Ela tem trabalhado com muita dedicação na relatoria e construiu um substitutivo que representa alguns avanços fundamentais em relação àquele texto que foi aprovado no Senado".

O nosso papel é tensionar, monitorar, propor e mobilizar —sempre puxando a corda para cima nas negociações. Luciana Sérvulo da Cunha

Porém, a coordenadora do VOD12 está preocupada com o movimento de políticos que seriam, nas palavras dela, "antipatrióticos". Outro projeto de lei sobre vídeo sob demanda, o 8.889/2017, atualmente sob relatoria de André Figueiredo (PDT), será apensado ao PL 2.331/2022 —o que pode resultar na troca de relator e, consequentemente, em alterações no texto da regulamentação.

Para Luciana, o ideal é que o trabalho siga com Jandira ou passe para Figueiredo: "Ambos têm uma trajetória reconhecida na defesa da cultura e mantêm um diálogo consolidado com a sociedade civil. A entrada de um terceiro nome seria uma ruptura política grave e pode inviabilizar os avanços já acumulados —mesmo que o substitutivo ainda não incorpore todos os nossos direitos".

Mais uma vez, a briga é para que tudo não acabe em pizza — até porque, convenhamos, nem Hollywood sabe fazer uma tão boa quanto a nossa.

Siga Renan Martins Frade no X (ex-Twitter), Instagram, TikTok e LinkedIn, ou faça parte do grupo do WhatsApp.