Suposto flagra de traição durante show do Coldplay gera memes; confira

Uma cena de suposta traição capturada no show da banda Coldplay, em Boston, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (16), virou o grande assunto nas redes sociais. Um casal viralizou ao surgir abraçado, mas o flagra da Kiss Cam gerou abrupta separação e bombou a internet de memes.

O que aconteceu

Enquanto a Kiss Cam circulava pelos fãs no show da banda Coldplay, um casal é flagrado abraçado, mas se separa rapidamente diante do close. A mulher se virou de costas para esconder o rosto e o homem se abaixou para sair do enquadramento da câmera.

Chris Martin, 48, não conseguiu se segurar diante da reação da dupla. Sem papas na língua, o cantor especulou que a abrupta separação da dupla poderia ser um registro de uma suposta traição.

Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos.

Chris Martin

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 -- Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Segundo o tabloide The Sun, o homem seria Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer. Já a mulher seria Kristin Cabot, diretora de RH da empresa.

O comentário surpreso de Chris Martins e a reação do casal bombou nas redes sociais. Uma chuva de memes surgiram com especulações sobre o status do relacionamento dos flagrados.

Confira os memes do flagra no show do Coldplay:

the Coldplay concert was crazy pic.twitter.com/z8MiyNTACi -- Pop & Hot Culture (@notgwendalupe) July 17, 2025

"we're just coworkers"



Chris Martin and his camera team: pic.twitter.com/RAczlWc8Yl -- T (@teewatterss) July 17, 2025

chris martin at the coldplay concert https://t.co/qt9BQcSIGl pic.twitter.com/vU3DeoDoEn -- Saint Hoax (@SaintHoax) July 17, 2025

O casal do Coldplay representou o pior tipo de frequentador de show

APENAS PAREM pic.twitter.com/ZrlRGQhPlt -- Thaís do Vigor ? (@thaisturlao) July 17, 2025