Como o filme mais visto da HBO Max 'clonou' Michael B. Jordan

O filme "Pecadores" é o mais visto do momento na HBO Max.

Neste terror, Michael B. Jordan interpreta os gêmeos Fumaça e Fuligem. Na década de 30, os dois retornam à sua cidade natal no sul dos Estados Unidos após uma temporada envolvidos com a máfia em Chicago. Com o dinheiro que ganharam lá, eles querem abrir um clube de jazz.

O diretor Ryan Coogler não queria se apoiar na computação gráfica para duplicar o ator. Em entrevista à revista Variety, a diretora de fotografia Durald Arkapaw explicou que ele queria o máximo possível de realidade no filme — por isso, eles evitaram utilizar recursos digitais para substituir o rosto dele.

A solução foi dividir a tela, como se fazia antigamente. "A maior pressão recaiu sobre Michael. Ele precisou repetir as performances várias vezes, com um tempo limitado. Se era uma cena externa, com o sol se movendo, tudo ficava ainda mais complexo", contou Arkapaw.

Em algumas cenas, no entanto, foi colocar o rosto do ator num dublê.

A produção desenvolveu uma nova tecnologia. Michael B. Jordan atuou vestindo um aparato com mais de dez câmeras que capturavam seu rosto de diversos ângulos. Isso permitiu que a equipe trabalhasse com imagens reais, e não precisasse criar o rosto dele com computação gráfica.