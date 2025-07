Reprise de novela famosa de Aguinaldo Silva estreia em agosto

A exibição de "Fina Estampa", sucesso de Aguinaldo Silva de 2011, no canal Globoplay Novelas, antigo Viva, foi confirmado pela Globo ontem (16).

O que aconteceu

"Fina Estampa" começa a ser exibida no canal pago a partir de 18 de agosto, na faixa das 22h40. Os seguintes títulos já compõem a grade da emissora: "Guerreiros do Sol", "Por Amor", "Além do Tempo", "O Amor Invencível", "Hercai: Amor e Vingança", "Celebridade", "Caras & Bocas" e "Quatro por Quatro".

A trama acompanha Griselda Pereira, vivida por Lilia Cabral. A protagonista, que ficou marcada pelo apelido Pereirão, é uma mulher forte que sustenta sozinha seus três filhos após o desaparecimento do marido no mar. Faz-tudo por necessidade, ela conquista reconhecimento com muito trabalho.

O caminho de Griselda cruza com o da arrogante Tereza Cristina (Christiane Torloni). A vilã é uma socialite que fará de tudo para atrapalhar sua ascensão.

Ao lado de Tereza Cristina está o fiel e excêntrico Crô, interpretado por Marcelo Serrado. Além dos protagonistas, o elenco traz nomes como Malvino Salvador, Caio Castro, Sophie Charlotte, Alexandre Nero, Renata Sorrah, Eva Wilma, Dira Paes, Carolina Dieckmann, Júlia Lemmertz e Marco Pigossi.