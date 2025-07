Quem é Andy Byron, CEO flagrado na 'câmera do beijo' no show do Coldplay?

São Paulo 17/07/2025 18h14 Era para ser uma noite romântica entre Andy Byron, CEO da Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da companhia, mas uma "câmera do beijo" acabou complicando a vida de ambos. Era para ser uma noite romântica entre Andy Byron, CEO da Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da companhia, mas uma "câmera do beijo" acabou complicando a vida de ambos. Ao perceberem que estavam sendo filmados, o CEO se abaixou e saiu da visão da câmera e a mulher tampou a sua face com as mãos e virou de costas. A cena chamou atenção dos presentes. A cena viralizou nas redes sociais e chegou a ser comentada pelo próprio vocalista do grupo britânico. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", brincou Chris Martin. Quem é Andy Byron? Não demorou muito para o casal ser identificado. Byron é CEO da Astronomer, empresa de tecnologia avaliada em cerca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões). Segundo o perfil do LinkedIn, o empresário é o responsável pela empresa desde julho de 2023, tendo passado antes por outras empresas do ramo, como Lacework e Cybereason. Já Kristin é chefe do departamento de recursos humanos há nove meses. Após a repercussão global da notícia, Byron deletou o seu perfil no LinkedIn e trancou suas outras redes sociais. No X, o perfil daa Astronomer limitou comentários. Até o momento da publicação dessa reportagem, ele não se manifestou sobre o assunto. As mais lidas agora Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira