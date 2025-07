Nubia Oliiver comenta retorno da Banheira do Gugu e se voltaria ao quadro

Nubia Oliiver, 51, comentou a volta da Banheira do Gugu, quadro do qual ela fez parte nos anos 90.

O que aconteceu

A influenciadora comentou o retorno, que aconteceu dentro do Programa do Ratinho. "Eu não vi a estreia. Vi comentários depois. A única crítica que eu tenho pra fazer é que a banheira do Gugu era redonda, essa agora foi quadrada", disse, em entrevista a Quem.

Nubia contou que, hoje, não voltaria ao quadro. "Eu acho que foi uma parte da minha vida que cumpri muito bem naquela época, mas hoje eu não me vejo. Entrando na banheira, fazendo a banheira, não me vejo de jeito nenhum."

Ela lembrou os "perrengues" da gravação. "Principalmente, a parte de baixo, quando caía. Era constrangedor, porque você tinha que parar tudo pra amarrar. Mas inusitado mesmo, acho que só isso."

Nubia contou ter tido nenhuma rivalidade com outras participantes do quadro. "De minha parte, sempre foi muito leve. Nunca me coloquei em disputa com ninguém. Parece que existia esse clima, pelos rumores da mídia, mas eu nunca me envolvi."