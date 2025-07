Marina Ruy Barbosa posa de biquíni em viagem ao Caribe

Marina Ruy Barbosa, 30, compartilhou novas fotos de sua viagem pelo Caribe, posando de biquíni.

O que aconteceu

No seu perfil do Instagram, a atriz posou usando um biquíni marrom com detalhe de estrela na parte de cima. "Completamente recarregada", escreveu na legenda.

Nos comentários, Marina recebeu vários elogios. "Impecável", disse uma seguidora; "A mulher era linda ruiva, conseguiu ficar deslumbrante loira. Que espetáculo", exaltou outra.