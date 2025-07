Como está musa dos anos 1980 que foi capa da Playboy por três anos seguidos

Magda Cotrofe, 62, confirmou o lançamento do livro autobiográfico "O Outro Olhar de Magda Cotrofê" para o dia 28 de julho, na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro. A musa, que fez sucesso nos anos 1980, atuou como modelo e participou de programas de TV.

Por onde anda Magda

Ela se casou duas vezes, teve dois filhos e vive no Rio de Janeiro. A modelo diz que lida bem com o envelhecimento. Em entrevista ao Gshow, em 2024, a musa contou detalhes da rotina.

O que mais eu prezo é a minha saúde e, graças a Deus, eu acho que a genética ajuda, papai do céu ajuda. Todo mundo elogia e fala que eu estou bem, então isso é muito bom. Magda

Famosa garante que é bem resolvida com a aparência. "Nunca botei boca, nunca botei nada. Não faço exercício e, quando vejo que estou abusando demais, eu mesma puxo a minha orelha".

Magda tem um perfil discreto nas redes sociais. No Instagram, onde acumula pouco mais de 17 mil seguidores, ela relembra momentos marcantes da carreira, divulga participações em programas de televisão e mostra um pouco da rotina.

Sucesso nos anos 1980

Musa foi uma das principais modelos brasileiras nos anos 1980. Ela é considerada uma precursora da popularização do fio dental e estampou diversas revistas vestindo o modelo asa delta. "Quando vesti o fio dental, não queria mais nada depois: modelava o bumbum perfeitamente", contou, em entrevista ao UOL, em 2019.

Famosa também fez sucesso na TV. Além de protagonizar comerciais, Magda também fez parte dos humorísticos "Viva o Gordo" (de Jô Soares) , "Chico City" e "Os Trapalhões". "Fazia, digamos, apoio para os comediantes. Aparecia de biquíni, sorridente e, exceto por algumas interjeições, entrava muda e saía calada", explicou, em 2021.

Magda Cotrofe durante ensaio para a revista Playboy em 1986 Imagem: Reprodução/Instagram

Modelo foi capa da Playboy por três anos seguidos entre 1985 e 1987. E a repetição aconteceu por conta do grande sucesso da atriz em seu primeiro ensaio. A primeira capa se esgotou em apenas 15 dias após o lançamento nas bancas.

Antes de sua segunda capa da Playboy em 1986, Magda contou em entrevista à Universa em 2019 que sofreu uma picada na nádega esquerda e quase foi obrigada a amputar a perna. O incidente gerou uma infecção que a obrigou a praticar atividades físicas constantemente.

Por conta do sucesso nas capas das revistas, Magda também recebeu propostas "ousadas" de fãs que acompanhavam o trabalho de modelo. "Teve um homem que apareceu com uma mala na porta do meu quarto no hotel, olhou para mim e disse: 'Está cheia de dinheiro. Quanto você cobra?' Antes que eu batesse a porta na cara dele, ainda deu para ouvi-lo repetir, com indignação, 'Mas é dinheiro!', como se a proposta fosse irrecusável."