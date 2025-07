Macabro: Vanderson amolece coração de Sofia de forma cruel em 'Dona de Mim'

No capítulo desta quinta-feira (17) de "Dona de Mim" (Globo), Tânia combina com Leo uma forma de Vanderson perder o direito a Sofia. Leo acompanha Jéssica e Sofia à visita com Vanderson. Kami encontra a mercadoria de Vespa no salão de Fabiana e encara Ryan.

Sofia gosta quando Vanderson lhe conta fatos sobre Ellen. Leo chama a atenção de Sofia quando a menina pede para colocar uma foto de Vanderson em seu quarto.

Davi conversa com Jaques sobre sua mãe. Rosa exige que Danilo leve Leo até a Boaz para apresentar suas ideias para Abel.

Nina manipula Filipa para ir a São Cristóvão com Danilo. Marlon questiona Kami sobre Ryan. Leo inicia a apresentação de sua ideia para comemorar os 60 anos da Boaz.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.