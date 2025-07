Leandro Hassum: 'Faço humor para a família, não tiro ninguém da sala'

Leandro Hassum, 51, tem feito da Netflix uma vitrine nos últimos anos. Com filmes e séries que figuram no topo das audiências da plataforma, o ator e comediante aposta em um tipo de humor que, segundo ele, é pensado para todas as idades.

Eu escolhi, na minha carreira, fazer humor para a família. E, se você for ver todos esses meus filmes ranqueados, e, graças a Deus, sempre ficamos no top 1, é porque eu não tiro ninguém da sala. Hassum, em entrevista a Splash

O artista diz que há espaço para todos os estilos, mas o seu caminho é claro. "Cada um escolhe um tipo de humor. O que eu escolhi é esse. Porque, como eu sou um ator de cinema, no cinema, a gente quer que cada vez mais você vá com sua mulher, sua filha, seu filho, sua mãe... São seis ingressos vendidos."

'Família, Pero No Mucho' estreia hoje na Netflix Imagem: Guilherme Leporace/ Netflix

No filme "Família, Pero No Mucho", que estreia amanhã na Netflix, Hassum interpreta Otávio, um pai ciumento e passional que viaja com a família para Bariloche, na Argentina, para conhecer o noivo argentino da filha.

Esse pai passional é o pai que eu sou também na minha vida. Eu vivi isso como pai quando a minha filha foi se casar, foi morar fora. Essa questão do ninho vazio. E de ser um pai carioca também, um pai que veio, que é de subúrbio, que ainda é mais passional, que é de origem italiana com síria, que são passionais demais.

A experiência de gravar na neve rendeu desafios e boas risadas, mas o foco segue sendo o mesmo: emocionar e entreter com leveza. "Apresentamos para o brasileiro que não teve oportunidade ainda de conhecer a neve, de estar na neve, as maravilhas e as dificuldades que são estar na neve", diz o ator.