Labubônica: elogio ou xingamento? Entenda o termo usado nas redes

Depois dos bobbie goods (livros para colorir), a internet tem um novo viral: os labubus. A palavra originou até um novo adjetivo. É fácil encontrar alguém chamado outra pessoa de "labubônico".

Afinal, qual o significado

No dicionário informal, "labubônica" é um adjetivo: Pessoa que está no "hype", na moda, bombando. É também uma referência a alguém que está no centro das atenções, muito comentada, mas não necessariamente por algo bom.

O adjetivo "labubônica" vem do Labubu, boneco com aparência "monstruosa", que virou chaveiro e item de coleção de celebridades. Com dentinhos afiados, olhos grandes e pelo colorido, o boneco dividiu os corações da internet

Nas redes, usuários usam a palavra de diferentes maneiras. "Amiga, para mim, do grupo, você é a mais labubônica bobbiegoodiana", escreveu um perfil do X, em tom de ironia.

amiga pra mim do grupo vc é a mais labubônica bobbiegoodiana pic.twitter.com/j12DIPt5T5 -- por mim !! (@_sanlin) July 9, 2025

a menina no shopping com uma roupa bem labubonica blusa do bobbie goods e uma calça do labubu -- lia (@jlvtcx) July 16, 2025

acabei de ver uma pessoa usando "labubônica" como elogio vou morrer -- Cecilia Senhorinha (@marrriacecilia) July 8, 2025

playlist da academia ta labubonica hoje ate tirei meu fone de ouvido de tantos hits q tao tocando pic.twitter.com/Xmu1DpRh1d -- lory carpenter (@lorysitions) July 16, 2025

O hype do bonequinho já está na bolsa e na ponta da língua das celebridades. Marina Ruy Barbosa e Virginia Fonseca já colocaram Labubus em suas bolsas, enquanto Debora Bloch, intérprete de Odete Roitman em "Vale Tudo", usou o termo ao responder um elogio de Alice Wegmann.

Marina Ruy Barbosa com seu Labubu na China Imagem: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, também de Labubu, no Japão Imagem: Reprodução/Instagram