'Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado': por que autora odiou filme?

Estreia hoje nos cinemas "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado", continuação da saga iniciada em 1997 pelo diretor Jim Gillespie.

Filme original é baseado em livro

A obra foi escrita por Lois Duncan ainda na década de 1970. No Brasil, o livro foi publicado pela editora Planeta Minotauro com o título "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado: Alguns Segredos Não Poderão Ser Esquecidos...".

A autora, no entanto, não gostou da adaptação para o cinema. O motivo é que, no livro, o foco é a investigação, e não a violência. Além disso, nenhum dos personagens principais morre. Em 2002, ela explicou o incômodo em entrevista ao site Absolute Write: "Tenho um problema com histórias em que a violência é sensacionalizada e parece emocionante ao invés de terrível, geralmente na televisão, em que a ação substitui a introspecção".

Como a mãe de uma vítima de assassinato, não acho que mortes violentas sejam motivo de riso e diversão. Lois Duncan

Kaitlyn Arquette, filha de Lois, foi assassinada em 1989. Na época, ela tinha 18 anos e foi atingida por tiros enquanto dirigia seu carro. A polícia chegou a declarar o caso como sem solução, mas Lois acreditava que o crime ocorreu porque a jovem estava prestes a denunciar seu ex-namorado, supostamente envolvido com o crime organizado.

Lois Duncan morreu em 2016. Durante sua vida, ela escreveu diversas obras de mistério envolvendo adolescentes —inclusive "Who Killed My Daughter?" ("Quem Matou a Minha Filha?", em tradução não oficial), baseada na história de Kaitlyn.

O assassino da filha da escritora confessou o crime em 2021. Paul Apodaca, então com 55 anos, foi condenado a 45 anos de prisão após confessar ter assassinado três jovens mulheres: Stella Gonzales, de 13 anos, Kaitlyn Arquette, de 18, e Althea Oakeley, de 21. Ele não tinha qualquer relação com as vítimas.