Denise Richards acusa ex de violência doméstica e ganha medida protetiva

Denise Richards, 54, acusou o ex-marido Aaron Phypers, 52, de violência doméstica, e conseguiu uma ordem de restrição temporária.

O que aconteceu

A atriz solicitou uma medida protetiva e ofereceu à Justiça imagens em que aparece machucada. As informações são da People.

Ela relatou que a violência ocorreu durante todo o casamento, que durou 6 anos. As agressões físicas mais recentes seriam das últimas semanas, entre 4 a 14 de julho.

Richards afirmou que Phypers possui oito armas sem registro. "Durante todo o nosso casamento, Aaron ameaçou me matar, [matar] a si mesmo e à polícia", relatou a artista nos documentos.

Ela ainda disse que o ex-marido ameaçava fazê-la "desaparecer" se ela chamasse a polícia. Phypers também vigiava telefone e computador da ex-mulher.

"Aaron me acordou e gritou comigo: 'Sua vagabunda de merda. Entrei no seu computador e vi suas mensagens de texto'", chamando-a de "vadia mentirosa", alegou ela nos autos. Richards também alegou que Phypers a "esmagou" com a palma da mão na cabeça ddela,enquanto ela usava o banheiro, "enquanto gritava repetidamente comigo: 'Me dá a porra do seu telefone'".

Ela também afirmou que o ator se recusou a deixá-la viajar sem ele. "[Ele me agarrou pela nuca, pelos cabelos, me jogou no chão e gritou: 'Você não vai cancelar meu voo, eu vou com você e não confio em você'".

Phypers entrou com o pedido de divórcio no dia 7 de julho, e conseguiu a medida protetiva ontem. Ele listou a data da separação como 4 de julho e citou "diferenças irreconciliáveis" como o motivo do divórcio.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.