Deborah Secco se descobriu careta em reality de trisal: 'Me achava moderna'

Deborah Secco, apresentadora do reality Terceira Metade, descobriu muito sobre sua própria forma de se relacionar ao conhecer casais não monogâmicos no programa.

Ela chegou se achando moderna, mas percebeu que não é bem assim. "Descobri que sou uma caretona! Eles estão muito na nossa frente", disse no Central Splash de hoje.

A não monogamia é muito plural, a gente tem pessoas em diferentes níveis de liberdade, evolução, desapego, de não ciúmes. São muitas possibilidades de combinados diferentes. Deborah Secco

Deborah ressaltou que é uma pessoa monogâmica. No entanto, gostou da comunicação dos participantes do reality: "Esses relacionamentos com diálogo, conversa, novos combinados, me atraem muito".

Desde o ano passado, ela tenta se manter fora de polêmicas. "Surpreendente que [o reality] venha num momento em que estou tentando ficar mais quietinha, me expor menos. Desde o meio do ano passado, mais ou menos, estou tentando ficar num lugar nem muda e nem polêmica, um caminho do meio", explicou a atriz e apresentadora.

Terceira Metade estreia amanhã no Globoplay. Quatro casais dispostos a explorar a não monogamia vão buscar um novo parceiro no programa.