Davi Brito na Fazenda? TV pode ser aliada do ex-BBB, diz Chico Barney

Davi Brito afirmou ontem no programa de Lucas Selfie que não foi convidado por Rodrigo Carelli para participar da próxima edição de A Fazenda — mas, para os apresentadores do Central Splash, essa resposta pode ter sido motivada por um contrato.

Bárbara Saryne ficou com a impressão de que ele não falou tudo o que queria falar. "Eu achei que ele tinha ali muita coisa pra falar e não quis falar. Muito provavelmente não pôde, porque já está de contrato assinado. Foi a minha sensação", disse a apresentadora.

Chico Barney opina que voltar à televisão poderia ajudar na carreira de Davi. O apresentador ressalta que Davi já perdeu muitos seguidores desde o fim do BBB, e a televisão seria uma forma de fazer isso:

Existe a necessidade de criar novas pautas para Davi Brito, pautas positivas, que engajem, que façam o público lembrar dele. A TV é uma grande aliada nesse sentido. Chico Barney

Davi concilia a linguagem da televisão com a da internet. "O Davi conseguiu trazer a espontaneidade para a televisão com a agilidade da internet, produzindo conteúdo o tempo inteiro. A gente não parava de falar de Davi, com assuntos novos, quando ele estava no Big Brother", relembra Bárbara.