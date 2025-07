Connie Francis, do hit 'Pretty Little Baby' no TikTok, morre aos 87 anos

Connie Francis, a cantora pop norte-americana que alcançou o topo das paradas nas décadas de 1950 e 1960 com canções sobre amor juvenil e desilusão, morreu na noite de quarta-feira, informou seu empresário. Ela tinha 87 anos.

O que aconteceu

Francis havia sido hospitalizada no início de julho com fortes dores pélvicas, passando algum tempo em tratamento intensivo, disse o empresário Ron Roberts. Ele não informou o local ou a causa da morte.

Com uma voz potente e clara, que podia ser ao mesmo tempo alegre e melancólica, Francis vendeu dezenas de milhões de discos no final da década de 1950 e início da década de 1960, incluindo o sucesso amoroso "Stupid Cupid" e as canções exuberantes e melancólicas "Who's Sorry Now" e "Where the Boys Are".

No início deste ano, sua gravação de 1962, "Pretty Little Baby", tornou-se uma sensação viral no aplicativo de mídia social TikTok, com usuários fazendo sincronização labial em vídeos vistos por milhões de pessoas.

Ela disse à revista People que havia esquecido que tinha gravado a música. "Pensar que uma música que gravei há 63 anos está tocando o coração de milhões de pessoas é realmente incrível", disse ela.

Em 1960, quando tinha 21 anos, ela se tornou a primeira mulher a ocupar o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 com o lançamento de "Everybody's Somebody's Fool". Ela gravou a música em alemão — "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" — e se tornou uma poliglota entusiasmada no estúdio, lançando covers de seus sucessos em italiano, espanhol e vários outros idiomas.

Francis nasceu em 12 de dezembro de 1937, em Newark, Nova Jersey, filha de pais ítalo-americanos que lhe deram o nome de Concetta Franconero. Na década de 1950, um caçador de talentos a incentivou a mudar seu nome artístico para algo que os DJs de rádio pudessem achar mais simples de pronunciar.

Em seu livro de memórias, ela descreve o pai, que ganhava a vida como operário nos estaleiros e fábricas de Nova York, como a força mais poderosa de sua vida, ajudando-a a aprender a tocar acordeão quando criança.

"Eu tocava acordeão da mesma forma que fazia tudo o mais na vida — com fúria!", escreveu ela. "A música se tornou meu único foco na vida."

Foi a pedido dele, escreveu Francis, que ela gravou o que viria a ser seu primeiro sucesso: "Who's Sorry Now". Foi por insistência de seu pai que ela parou de namorar o cantor Bobby Darin nos anos 1950. Ela descreveu não ter fugido com Darin como um dos maiores arrependimentos de sua vida.