Coldplay expõe traição de CEO durante câmera do beijo em show

Uma cena que deveria ter sido romântica acabou expondo a traição amorosa de um importante CEO norte-americano em um show do Coldplay nesta quarta-feira, 16, em Boston, nos Estados Unidos.

Durante a apresentação da banda britânica, o vocalista Chris Martin chamou a "câmera do beijo" e passou a interagir com diversos casais da plateia. As cenas de romance entre namorados e casados eram exibidas em um telão para todos os presentes.

Um dos casais flagrados, no entanto, não gostou nem um pouco da exposição. Ao perceberem que estavam sendo filmados, o homem se abaixou e saiu da visão da câmera e a mulher tampou a sua face com as mãos e virou de costas. A cena chamou atenção dos presentes.

"Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", brincou Martin. A primeira hipótese, no entanto, se mostrou verdadeira. O momento foi registrado pelo público e postado nas redes sociais, ganhando milhões de visualizações em poucas horas. Não demorou muito para o casal ser identificado.

Trata-se de Andy Byron, CEO da Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da companhia. O grande problema é que o chefe da empresa bilionária de tecnologia é casado e tem dois filhos com sua esposa. Até o momento da publicação dessa reportagem, nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto.

Nas redes sociais, o público reagiu à situação. Enquanto muitas pessoas fizeram piadas com o ocorrido, outros apontaram que o pânico do casal foi o que acabou revelando a traição. Para alguns, se eles tivessem mantido a calma, o momento não teria viralizado.