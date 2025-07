Mulher Abacaxi faz apelo e promete recompensa por cachorras que fugiram

Marcela Porto, 51, conhecida como Mulher Abacaxi, pediu ajuda nas redes sociais para encontrar suas cachorras, que estão desaparecidas desde ontem.

O que aconteceu

Cookie, uma pitbull, e Suzy, mestiça, fugiram da casa da influenciadora, que está em obras. Localizada em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio, a casa estava com o portão aberto.

Minha casa está em obras. Então, elas ficam no segundo andar enquanto têm pessoas trabalhando. Elas conseguiram fugir do espaço e o portão estava aberto no momento. Os pedreiros entraram para dentro de casa com medo e as cadelas aproveitaram a oportunidade.

Marcela está em Londres e os animais estavam sob os cuidados do irmão. Ela explicou que ele "havia ido comprar material" no momento da fuga.

A influenciadora oferece a recompensa de 5 mil reais para quem encontrar as cachorras. "Estou desesperada. Medo de elas serem atropeladas ou alguém fazer algum mal", conta a influenciadora.

Ela disponibilizou o contato para quem encontrar os pets. "Se alguém ver elas, entrem em contato comigo pelo telefone 21991443098", finaliza.